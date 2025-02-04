محكمة يابانية تؤيد إدانة مواطن أمريكي ساعد رئيس نيسان السابق غصن على إخفاء ثروته

أيدت محكمة استئناف في اليابان، اليوم الثلاثاء، إدانة مسئول تنفيذي أمريكي سابق لشركة نيسان بمساعدة رئيس نيسان السابق الهارب كارلوس غصن على إخفاء ثروته، كما رفضت محاولة الادعاء إلغاء براءته من تهم أخرى.

وأدين جريج كيلي المحامي ونائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور كورب، في عام 2022 بارتكاب تهم تعود لعام واحد من بين 8 أعوام، قام خلالها بحسب ما قاله الادعاء بالإعلان عن قيمة مخفضة غير حقيقية لثروة غصن.

ولم يحضر كيلي، جلسة المحكمة، وكان صدر حكم بسجنه 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 أعوام، وتم السماح له بالعودة إلى تينيسي.

وقال يوشي كيتامور محامي كيلي، إنه سيطعن على قرار المحكمة العليا اليابانية.