ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا

ارتفعت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الثلاثاء مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، والإعلان عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والهند مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الطاقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي تسليم مارس الماضي 24ر63 دولارا للبرميل بارتفاع قدره 140ر1 دولارا أي بنسبة 77ر1% عن أسعار أمس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس عن اتفاقية تجارية جديدة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية الرئيسية على الهند من 25% إلى 18%، وستلغي "الرسوم الجزائية" التي فرضها على الهند لشرائها النفط الخام الروسي، وذلك بعد توقف الهند عن شرائه نهائيا.

أكد ترامب أيضًا أن الهند وافقت، بموجب هذه الاتفاقية، على شراء منتجات أمريكية بقيمة تزيد عن 500 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والفحم وغيرها.

وعلى مدى أسابيع، أشارت التقارير إلى أن الهند خفضت مشترياتها من النفط الخام الروسي.

ويرى الخبراء أن دولا عديدة ستتوصل قريبا إلى اتفاق ودي مع الولايات المتحدة، وأن ترامب سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية لتنشيط النشاط التجاري الأمريكي، الأمر الذي يتوقعون أن يحفز بدوره الطلب القوي على الطاقة والنفط.

في المقابل، أثار الاتفاق الأمريكي الهندي مخاوف بشأن فائض المعروض في سوق النفط، مع تزايد احتمالات وجود كميات غير مباعة من النفط الروسي على مستوى العالم.

وفي سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بمقدار 17ر0 نقطة إلى 46ر97 نقطة.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية لا يزال التوتر في الشرق الأوسط متصاعدا.

هدد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا فشل التفاوض على اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى إرسال أسطول بحري أمريكي بالقرب من إيران.

ورغم أن إيران تجاهلت التهديدات في البداية، إلا أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمر فريقه لاحقًا بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من انحسار حدة التصعيد، الذي أثر سلبا على أسعار النفط أمس، إلا أن علاوة المخاطرة عادت اليوم، إذ يرى الخبراء أن فرص إيران في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ضئيلة.

وفي الأول من فبراير صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا مقررة يومي 4 و5 فبراير في الإمارات العربية المتحدة.

إلا أن روسيا تواصل قصف أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ، تاركةً آلاف المواطنين الأوكرانيين في حالة من العوز الشديد في فصل الشتاء القارس، دون أي وسيلة تدفئة تحميهم من البرد.

في مطلع الشهر الحالي، وافق تحالف أوبك بلس للدول المصدرة للنفط على تثبيت إنتاجه النفطي لشهر مارس/آذار المقبل، وهو ما يعد تأكيداً لاتفاق التجمع في نوفمبر الماضي الذي جمّد بموجبه خطط زيادة الإنتاج خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.