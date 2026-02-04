نقل 8 مصابين فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية لتلقي العلاج

نُقلت دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية، اليوم الأربعاء؛ لتلقي العلاج اللازم، وذلك على النحو التالي: (3 حالات إلى مستشفى جامعة أسيوط، و3 حالات إلى مستشفى جامعة سوهاج، وحالة واحدة إلى مساكن الاتحاد بالعريش، وأخرى إلى مستشفى العريش العام).

وكان معبر رفح البري بشمال سيناء، استقبل اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، بلغ عددهم 25 شخصا.

وأكد مصدر طبي بشمال سيناء لـ«الشروق»، استقبال 8 مصابين فلسطينيين، يرافقهم 17 فردًا، وأجرت الجهات الطبية الكشف الطبي عليهم.

وأشار المصدر إلى أنه جرى بعد إنهاء إجراءاتهم الطبية الأولية، توزيعهم على عدد من المستشفيات، وتوفير الإقامة للمرافقين.