 جامعة طيبة السعودية تنظم ندوة عن «خطر جماعة الإخوان المسلمين على المجتمعات الإسلامية» - بوابة الشروق
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جامعة طيبة السعودية تنظم ندوة عن «خطر جماعة الإخوان المسلمين على المجتمعات الإسلامية»

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 12:21 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 12:21 ص

نظمت جامعة طيبة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ندوة بعنوان "التعليق على بيان هيئة كبار العلماء في وجوب الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف والتحذير من جماعة الإخوان المسلمين" وذلك عبر الاتصال المرئي عن بعد .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أكد خلال الندوة على أهمية التصدّي لدعاة الفتنة والشرّ، ولكل ما من شأنه المساس بالوطن واللحمة الوطنية، وضرورة الدفاع عن الوطن والإسهام في دفع التيارات التي تدخل باسم الإسلام وسماحته ومنها جماعة الإخوان الإرهابية .
من جانبه تحدّث مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد العزيز العقيل عن السبل التي يتخذها جماعة الإخوان لنشر أفكارهم التي تثير الفتن، مبيناً أن هذه الفئة تهدف إلى زعزعة الأمن، وتفكيك وحدة الصف.

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