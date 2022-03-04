موسكو: مجموعة أوكرانية أطلقت النار على دورية روسية بجوار محطة زابوريجيا النووية

قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إنّ دورية روسية تعرضت لإطلاق نار من مجموعة أوكرانية في منطقة مجاورة لمحطة زابوريجيا النووية.



وأضاف في كلمته خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، الجمعة، أنّه في منطقة تتجاوز حرم المحطة فقد تعرضت القوات الروسية لوابل من النيران، لافتًا إلى أنه المجموعة أضرمت النيران في المبنى وهو لا يوجد في موقع المحطة.



ولفت إلى أنّ تم إخماد الحريق بالفعل، مؤكّدًا أنه أثناء هذه العملية التي وصفها بالاستفزازية، لم يكن هناك أي من المشغلين الأوكرانيين في تلك المنطقة، وقال إنه لم تحدث أي إصابات بين المشغلين.



ويعقد مجلس الأمن، وقت كتابة هذه السطور، جلسة طارئة بعد القصف الروسي الذي تضررت منه محطة زابوريجيا النووية فجر الجمعة، وأثار مخاوف من كارثة نووية وصفتها كييف بأنه حال حدوث ستفوق كارثة تشيرنوبل بأكثر من عشرة أضعاف.



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.



فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.