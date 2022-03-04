الاتحاد الأوروبي يدرس تقييد التعاون القضائي مع روسيا

بسبب الحرب الهجومية الروسية ضد أوكرانيا، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على تعاون روسيا مع السلطات القضائية لدول الاتحاد.

وقال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، اليوم الجمعة في اجتماع لنظرائه في الاتحاد ببروكسل: "لا يمكن تصور أن يستمر الأمر كما لو لم يحدث شيء"، مضيفا أن الطلبات الروسية لتسليم مشتبه بهم سيُجرى فحصها بتدقيق بالغ.

وذكر بوشمان أن الحرب زعزعت الكثير من الثقة في سيادة القانون بروسيا، وقال: "لا يمكن أن يمر الأمر بدون عواقب"، مؤكدا في المقابل أن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى "أن تصبح أوروبا أو روسيا ملاذا آمنا للمجرمين الخطرين".

وقالت وزيرة العدل النمساوية، ألما زاديتش، إنه بالنظر إلى القيود المحتملة على تسليم المجرمين، يجب مراجعة مدى اتساق مثل هذا القرار مع القانون الدولي، وما إذا كان يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تقرر ذلك بصورة منفردة.