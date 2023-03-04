عمرو أديب مشيدا بتركي آل الشيخ بسبب فيديو رونالدو والطفل السوري: حنية جميلة

وجه الإعلامي عمرو أديب، الشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بسبب اللقاء الذي جمع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، والطفل السوري الذي كان قد تمنى مقابلة الدون، قائلا: «الطبطبة والحنية في جميلة».



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن حلم الطفل تحقق في غضون عشرة أيام فقط، واصفا هذا اللقاء بأنه كان جميلا ومؤثرا.



وأشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ كان لديه إصرار كبيؤر من أجل تحقيق حلم الطفل السوري، وتمكينه من مقابلة النجم البرتغالي الذي وصفه أديب بأنه الأشهر عالميا.



وتابع: "اللقاء ده فوق الخيال زي شعار موسم الرياض.. إنك تكون في مخيم وبؤس وتقول نفسي أشوف رونالدو وفجأة تجقق الحلم".



واستكمل: «اللي عامله سيادة المستشار تركي آل الشيخ والترحيب بالطفل السوري هو توجه عام داخل المملكة .. إننا واقفين مع الشعب السوري في محنته.. اللي عمله تركي آل الشيخ رمز لإرادة سياسية سعودية بدعم السوريين»



وحقق طفل سوري حلمه، ونجح في الحصول على فرصة مقابلة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، قبل مباراة العالمي أمام ضيفه الباطن، وهي المباراة التي خطفها العالمي نقاطها الثلاث في رمقها الأخير.



ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية فيديو يكشف كواليس لقاء رونالدو مع الطفل السوري قبل لقاء النصر مع الباطن.