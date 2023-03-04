ميدفيديف يهدد راينميتال الألمانية بتدمير مصنعها في أوكرانيا حال إنشائه

هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، مجموعة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة بتدمير مصنعها للدبابات في أوكرانيا في حال إنشائه.



وفي قناته على موقع تليجرام، وصف الرئيس الروسي السابق مبادرة راينميتال بأنها تشبه نظام كييف في "التصيد البدائي".



وأضاف ميدفيديف: "إذا قرر الألمان بناء المصنع على أرض الواقع رغم أنهم يبدون أناسا برامجماتيين، فإننا ننتظر الترحيب بمشروعهم بفارغ الصبر". وأردف:" سيتم الترحيب بالحدث بتحية واجبة برشقة من (صواريخ) كاليبر وغيرها من أنظمة الألعاب النارية".



يذكر أن "كاليبر" هي صواريخ كروز يتم إطلاقها بالدرجة الأولى من سفن، وكان الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدمها بكثافة في الشهور الماضية لقصف منشآت الطاقة الأوكرانية.



يشار إلى أن ميدفيديف الذي كان يعتبر ممثلا يميل إلى الليبرالية للطبقة العليا الروسية إبان فترة توليه منصب الرئيس الروسي بين عامي 2008 و2012، يحاول منذ بدء الحرب الروسية الظهور كأحد صقور السياسة الروسية من خلال استخدامه لغة خطاب حادة في مواجهة الغرب والقيادة السياسية في كييف، ويتوقع مراقبون أن سبب ذلك هو احتمال أن تكون لديه نية للترشح لخلافة الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.



كان الرئيس التنفيذي لمجموعة راينميتال، أرمين بابرجر، أعلن في وقت سابق من اليوم أن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة الأوكرانية بشأن إنشاء مصنع للدبابات في أوكرانيا.



وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم، قال بابرجر إن تكلفة إنشاء المصنع يمكن أن تبلغ 200 مليون يورو. ووصف بابرجر المحادثات مع الحكومة الأوكرانية بأنها "واعدة"، وقال إنه يتوقع أن يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص في غضون الشهرين المقبلين.



وردا على سؤال حول تأمين المصنع، قال بابرجر إن من الممكن حماية المصنع بشكل كاف عن طريق أسلحة دفاع جوي.



وأضاف بابرجر أن من الممكن بإنشاء المصنع إنتاج ما يصل إلى 400 دبابة قتالية من طراز بانثر الجديد سنويا.