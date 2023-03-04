أحمد الرباعي: «أرتجف بردا» أثبتت تعطش الجمهور للغناء الراقي

قال الفنان أحمد الرباعي، إن نجاح أغنيته الجديدة "أرتجف بردا" جاء بسبب تعطش الجمهور العربي للأعمال الغنائية الجادة التي تتضمن إبداع على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع، خصيصًا وأن الرائج على الساحة الغنائية خلال الفترة الحالية أصبح دون المستوى.

وأضاف "الرباعي"، في بيان صحفي، عن التعاون مع الشاعر خالد الدرسي: "خالد فنان مبدع، وسعيد بالتعاون الأول معه، فالأغنية تضم كلمات راقية وتنتمي إلى نوعية القصائد".

وعن علاقته بعمه الفنان صابر الرباعي: "بالطبع دائما استمع إلى نصائحه، واتعلم منه ودائما يدعمني، ويريد لي الأفضل".

جدير بالذكر أن أغنية أرتجف بردا، كلمات خالد الدرسي وألحان الراحل صديق مخلوف، وأنيس الغربي.