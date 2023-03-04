ترشيح كيليتشدار أوغلو للرئاسة يشعل الخلافات داخل تحالف المعارضة التركية

أحدث اختيار مرشح لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو المقبل، انشقاقا في صفوف تحالف المعارضة المؤلف من 6 أحزاب.

وكان حزب "الخير القومي" وهو ثاني أهم حزب في التحالف المعارض، قد رفض دعم ترشيح كمال كيليتشدار أوغلو رئيس الحزب المعارض الرئيسي، "حزب الشعب الجمهوري"، والذي سيتم إعلان ترشيحه رسميا الاثنين المقبل قبل نحو 10 أسابيع من موعد الانتخابات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبرت مؤسسة ورئيسة حزب الخير ميرال أكشينار في خطاب تليفزيوني، أن اختيار كيليتشدار أوغلو، ناتج عن "حسابات صغيرة" تتعارض مع مصلحة تركيا العامة.

وقالت أكشينار: "فقدت طاولة الستة (اسم التحالف) القدرة على تمثيل إرادة الأمة"، وأضافت: "لم يعد هذا التحالف منصة تمكننا من التشاور بشأن مرشحين محتملين بل أصبح مكتبا يعمل للموافقة على مرشح واحد".

ودعت أكشينار رئيسي بلديتي إسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، العضوين في حزب الشعب الجمهوري، واللذيْن يتمتعان بشعبية إلى الترشح.

وقالت بعد اجتماع مع مسئولين في حزبها: "أمتنا تحبكما، أمتنا تريدكما".

من جهته، أعرب يافاش عن دعمه لـ"رئيسه" كمال كيليتشدار أوغلو، مؤكدا أنه مستعد لأداء "واجبه" إذا طلب منه التحالف ذلك.

كما أكد إمام أوغلو أيضا دعمه لترشيح رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وعبّر كيليتشدار أوغلو في مقطع فيديو نشره على تويتر، عن نيته فتح تحالف المعارضة الذي أطلق عليه اسم "طاولة الستة" أمام أحزاب أخرى، وقال "يجب أن ندعو كل أطياف تركيا إلى هذه الطاولة، وأن تتوسع".

كما انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، ميرال أكشينار دون أن يسميها لتبنيها "لغة أردوغان"، بالإضافة إلى "ألعاب سياسية وفظاظة"، وقال: "لا يقلق شعبنا.. سنهزم أردوغان تأكدوا أننا سنفوز".

وفي السياق، اعتبر المحلل أنتوني سكينر أن "رفض أكشينار لترشيح كيليتشدار أوغلو يشكل ضربة خطيرة لتطلعات المعارضة.. منحت أردوغان هدية جميلة".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام تركية بأن حزب الشعب الجمهوري دعا إلى اجتماع استثنائي لمجلسه التنفيذي المركزي، في أعقاب تصريحات أكشينار، علما أنه ما زال أمام المعارضة 10 أسابيع للدفع بمرشحها والقيام بحملتها.

يُذكر أن كيليتشدار أوغلو، كان يشغل منصباً رفيع المستوى سابقا، وهو من الأقلية العلوية، ويبلغ 74 عاما، ويرى جزء من مؤيدي المعارضة أنه يفتقر للكاريزما في مواجهة أردوغان.