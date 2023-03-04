رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفاق لمحاكمة روسيا عن الحرب

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يعقد مؤتمر دولي في مدينة لفيف الأوكرانية مطلع الأسبوع، ومن المقرر اتخاذ خطوة مهمة؛ لتحميل روسيا المسؤولية عن الحرب.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، أن الاتفاق بشأن إقامة مركز دولي لمحاكمة روسيا بسبب لحرب ضد أوكرانيا سوف يُوقع في المؤتمر.

والغرض من المركز تأمين الأدلة للإجراءات القانونية المستقبلية، وسوف يكون مقره في وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) في لاهاي.

وقالت فون دير لاين، في رسالة مصورة، إنه يجب محاسبة روسيا والرئيس فلاديمير بوتين على الحرب ضد أوكرانيا، وهناك أدلة متزايدة عن هجمات مباشرة على السكان المدنيين، وكذلك على إمدادات الطاقة وغيرها من البنية التحتية.

وأضافت: "من المعروف أن القوات الروسية قد أقدمت على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة والعنف والإعدامات السريعة، وحتى الأطفال لم يسلموا من ذلك".

وتابعت فون دير لاين: "يجب أن نبذل أقصى ما في وسعنا لتقديم المنفذين للعدالة، ويدعم الاتحاد الأوروبي دور المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت ميروسلافا كراسنوبوروفا ممثلة الادعاء الأوكرانية وعضوة (يوروجاست)، قد أعلنت مؤخرا أن القضاء الأوكراني وثق حتى الآن أكثر من 71 ألف "جريمة حرب" ارتكبها الروس في بلادها.

وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب في ما توصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.