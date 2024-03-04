الفنان حازم إيهاب ينشر صورا لمولودته الأولى جميلة

شارك الفنان حازم إيهاب جمهوره فرحته بمولودته الأولى، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام صورًا له وهو يحمل مولودته الأولى جميلة.

وكتب حازم إيهاب تعليقًا على الصور: "اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة.. ربنا عوضني وأكرمني بأحلى هدية.. سلموا على جميلة حازم إيهاب وادعولنا كتير".

وشارك حازم إيهاب في رمضان الماضى، بمسلسل "مذكرات زوج" المكون من 15 حلقة، وبطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سماء إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى.