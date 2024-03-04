اختفاء مضيفة طيران باكستانية في كندا بعد تركها رسالة لشركة الطيران

اختفت مضيفة طيران باكستانية، بعد وصولها على طائرة للخطوط الجوية الباكستانية إلى كندا، تاركة رسالة إلى الشركة مكتوب فيها "شكرا خطوط الطيران الباكستانية".

وذكرت صحيفة تورنتو صن الكندية، أن إحدى أفراد طاقم الطائرة في الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA)، اختفت في كندا أثناء توجهها إلى العمل.

وتبينت الشركة من اختفاء المضيفة وتدعى رضا، بعدما تغيبت عن العمل في الشركة لأول مرة منذ 15 عاما.

وعندما بدأت السلطات في البحث عن غرفتها في الفندق وفتحتها، عثروا على زيها الرسمي مع ملاحظة مكتوب عليها "شكرًا لك، يا الخطوط الجوية الباكستانية". ويعتقد أن المرأة هربت من الفندق بنية طلب اللجوء في كندا.

وأشار تقرير لصحيفة دون الباكستانية إلى أن هذه لم تكن حالة معزولة. في الواقع، كانت رضا هي ثاني فرد من طاقم الخطوط الجوية الباكستانية يختفي في كندا هذا العام.

وفي يناير من هذا العام، أبلغ عن حادثة مماثلة عندما فشلت مضيفة جوية في الحضور لرحلة العودة بعد وصولها إلى كندا.

وفي عام 2023، فقدت الخطوط الجوية الباكستانية سبعة من أفراد طاقم الطائرة في كندا، أثناء أداء واجبات الرحلة، بحسب تقارير باكستانية، مما يؤكد هروبهم من أجل الحصول على اللجوء.

وصرح متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية لـ داوان بأن أحد أفراد الطاقم السابق الذي اختفى في كندا أثناء عمله قبل عدة سنوات، قد استقر الآن في البلاد ويقدم المشورة للآخرين بشأن طلب اللجوء.

وأصبحت الخطوط الجوية الباكستانية، التي تعود جذورها إلى خطوط أورينت الجوية التي تم تسجيلها في كلكتا الهندية في عام 1946، الناقل الوطني الباكستاني في عام 1953. وتمتلك اليوم أسطولًا مكونًا من 31 طائرة وتطير إلى 27 موقعًا حول العالم.