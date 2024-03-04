قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة عددا من المشروعات الاستثمارية الكبرى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تلك المشروعات الكبرى تحتاج إجراء دراسة متأنية؛ للاتفاق على أفضل العروض المقدمة.



ولفت إلى أن «كل منطقة لها رؤية تنموية خاصة بها»، مضيفًا: «ليس هدفنا مجرد طرح المشروعات، وإنما تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية».



وذكر أن «بعض المصادر الإعلامية أشارت إلى عدد من المشروعات المحتملة»، معقبًا: «كل تلك الأمور محل دراسة، ما يُنشر في طور التكهنات وليس اتفاقات معلنة، وفي حال عقد أي صفقة جديدة سيتم الإعلان عنها فورًا».



وبسؤاله عن تصريح المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بشأن التخطيط لطرح أرض «رأس جميلة» بشرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، أجاب: «المقصود منه أن هناك دراسات تجرى، لكن لم يتم الاتفاق على صفقة بعينها».



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.



واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة الحكومة جهودها، من خلال الوزارات والأجهزة المعنية، للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة.