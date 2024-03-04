بيربوك تحث على تسريع توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دولا بغرب البلقان

حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على تسريع وتيرة عملية توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دولا بغرب البلقان، مثل مونتينيجرو والبوسنة والهرسك لاسيما في ظل محاولات روسيا والصين بسط نفوذهما في المنطقة.

وخلال لقاء مع وزير خارجية مونتينيجرو، فيليب ايفانوفيتش، قالت بيربوك في بودجوريتشا اليوم الاثنين: "كلما ازددنا كاتحاد أوروبي قوة في هذه الأوقات الجيوسياسية، كان ذلك أفضل."

في الوقت نفسه، أكدت الوزيرة أن "التوسع ليس هدفا في حد ذاته، بل إنه يخدم تعزيز أوروبا المشتركة خاصتنا."

الجدير بالذكر أن مونتينيجرو تحكمها حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء ميليويوكو سباييتش منذ أكتوبر 2023، وقد أخذت هذه الحكومة على عاتقها تنفيذ إصلاحات في البلاد.

ومع ذلك، يحكم سباييتش أيضا بدعم من أحزاب موالية لصربيا وروسيا.

واعترف إيفانوفيتش بأن هناك مخاوف من التأثير السلبي لروسيا، ولكنه أكد أيضا: "في مونتينيجرو، 80% من المواطنين لهم توجه أوروبي، وهذا يكفي ليبين كيفية وطريقة توجه مونتينيجرو." وإلى جانب سباييتش، التقت بيربوك أيضا رئيس الدولة ياكوف ميلاتوفيتش.

يذكر أن مونتينيجرو عليها ديون ضخمة للصين، ويأتي ذلك على خلفية بناء طريق سريع يرغب الصينيون في إنشائه من البحر الأدرياتيكي حتى الحدود الصربية بحلول عام 2030. ومنذ بداية البناء في عام 2009، لم يتم الانتهاء سوى من حوالي 40 كيلومترا فقط من الـ167 كيلومترا المخطط لها. وتردد مؤخرا أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 7ر2 مليار يورو، وربما كان هناك فساد في هذه العملية.

وبدورها، اعترفت بيربوك في ضوء هذا بأنه كان من الخطأ " ألا تتواجد أوروبا عندما كانت هناك حاجة إلى ضخ استثمارات مهمة في البنية التحتية"، ورأت أن إقدام مونتينيجرو حاليا على تنفيذ مشاريع كبيرة في مجال البنية التحتية مثل السكك الحديدية أو السيارات بدعم من الاتحاد الأوروبي "لا يعد تعزيزا لبنيتكم التحتية وحسب بل إنه تعزيز أيضا لسيادة أوروبا ".