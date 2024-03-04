مسئول لبناني: يمكن الحديث عن تسهيل مهمة المبعوث الأمريكي عند وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور، إنّ المبعوث الأمريكي جاء إلى بيروت للتفاوض على وقف إطلاق النار على الحدود مع إسرائيل وإفساح المجال لعودة النازحين إلى قراهم من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

واستبعد منصور، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إتمام هذا الطرح الأمريكي؛ لأنه يريد فصل المسار اللبناني عما يدور في غزة.

وأشار إلى أن «المقاومة عندما دعمت غزة وخففت العبء العسكري عنها، أرادت الاستمرار حتى وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي».

ولفت إلى إمكانية الحديث عن تسهيل مهمة المبعوث الأمريكي ووقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية الفلسطينية، عند وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن فصل هذين المسارين «أمر معقد لا يمكن أن يحدث»، مضيفًا: «لكن المبعوث الأمريكي ربما يحمل وعودا تتمثل في دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني واقتصاد لبنان، وكأنه يقدم العصا والجزرة».