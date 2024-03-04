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كبير مستشاري الرئيس الأمريكي: نسعى لوضع حد للتصعيد بلبنان

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 3:53 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 3:53 م
قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آموس هوكستين، زيارتي لبيروت اليوم الاثتين، باسم الولايات المتحدة تهدف للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحقق الرخاء في لبنان.

وأوضح أن التصعيد في لبنان ليس في مصلحة أي طرف ولا يوجد شيء اسمه حرب محدودة، مضيفاً أن التصعيد لن يساعد لبنان في إعادة البناء والتقدم، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وتابع: "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومة لبنان لإنهاء العنف الحالي في جنوب لبنان الذي بدأ في الثامن من أكتوبر الماضي".

وأضاف الولايات المتحدة تعمل من أجل التوصل لهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

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