موعد حفل زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

نشرت جورجينا رودريجيز صديقة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، صورة مثيرة للجدل، حول موعد زواجها من «الدون».

وظهرت الصورة عبر خاصية «ستوري» على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتحتوي الصورة على قلب على بطاقة دعوة وتحتها اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، أضافت جورجينا موعد الساعة السابعة مساء على البطاقة، والمكان في العاصمة السعودية الرياض.

وتتواجد جورجينا رفقة كريستيانو رونالدو منذ عام 2016 ولديهم طفلتان.

يذكر أن فريق النصر السعودي قد خسر اليوم بمشاركة كريستيانو رونالدو أمام العين الإماراتي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.