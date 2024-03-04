تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، لليوم الـ150على التوالي، في ظل استمرار ارتكابها المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف أربعة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائف على منازل المواطنين في حيي الصبرة والرمال الجنوبي بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في جباليا.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات، وآخر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وأصيب عدد من المواطنين إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة رضوان في مخيم جباليا شمالا، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في المخيم أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.

وجنوبا، استشهد 12 مواطنا بينهم أطفال في استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلة ماضي شمال رفح وعائلة الغريب وسط المدينة.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 30410، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و71,700 مصاب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.