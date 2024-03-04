كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الإثنين، عن استثمارات ضخمة في قطاع التقنية؛ تبلغ قيمتها 11.9 مليار دولار، وتعتبر هي الأكبر في المنطقة.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، خلال كلمته بالمؤتمر الذي بدأ اليوم الإثنين وحتى السابع من مارس الجاري، إن المؤتمر التقني "ليب 24"، سيشهد استثمارات تقنية بقيمة 11.9 مليار دولار، وتعد الأكبر من نوعها في المنطقة.

وأضاف الوزير أن "المملكة منصة للقفز نحو العالم الجديد، وخلال العام الماضي تم الإعلان عن استثمارات تقنية بقيمة تسعة مليارات دولار واليوم يوجد ما يقارب 12 مليار دولار في تلك المجالات".

واستكمل الوزير: "إننا خلال المؤتمر التقني" ليب 24" سنتقل من الحركة إلى الإنجاز إلى الأثر المتعاظم والمتضاعف، ومع الذكاء الاصطناعي سيحدث ذلك التغيير، ولقد سارعنا في وتيرة النمو الرقمي بنسبة كبيرة وتقدمنا بإنجازات رائعة، وكان لدينا إنجازات كبيرة أخرى".

وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الإثنين، أن الاستثمارات التقنية تأتي إلى الرياض لتوجه أنظار العالم نحوها؛ بدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.