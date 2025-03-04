صندوق الأمم المتحدة للسكان يحذر من عواقب حظر دخول المساعدات على النساء في غزة

عبر المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية عن انزعاجه من قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول المساعدات إلى غزة.

واعتبر المكتب أن الخطوة من شأنها أن تسبب المزيد من المعاناة للنساء والفتيات اللاتي حُرمن بالفعل من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة مما يهدد صحتهن ويمس كرامتهن.

*القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات

وأضاف المكتب في بيان أنه على مدار أكثر من 15 شهرًا تجاهلت القيود المفروضة هذه بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي، وهو أمر غير قابل للتفاوض وينص بشكل لا لبس فيه على أن إسرائيل يجب أن تسهل تسليم المساعدات الإنسانية بغض النظر عما إذا كان وقف إطلاق النار صامدًا أم لا.

وتابع البيان: لقد وفر وقف إطلاق النار الهش راحة ضرورية للغاية للنساء والفتيات في غزة، وسمح لوكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتوسيع نطاق تسليم المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين المتضررين في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأشار إلى أن إعادة فرض الحصار يهدد بعكس مسار التقدم في وقت حرج حيث يكافح الناس من أجل البقاء.

*استعادة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، ركز صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه على استعادة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات وفي الأسابيع العشرة الماضية تم تقديم خدمات الصحة الإنجابية والحماية لـ 170 ألف امرأة وفتاة، بما في ذلك الرعاية التوليدية الطارئة.

وأشار البيان إلى تجهيز 16 مرفقًا صحيًا مؤقتًا لتوفير الرعاية الصحية لآلاف النساء الحوامل، مع توافر الأدوية لإدارة النزيف بعد الولادة لـ 1500 امرأة.

كما أشار البيان لتوزيع مجموعات المأوى من القماش المشمع والبطانيات على 50 ألف شخص.

وتابع البيان: وفرنا الإمدادات الحيوية لحديثي الولادة لنحو 4500 أم جديدة. وزعنا حوالي 26000 مجموعة تحتوي على مواد النظافة الأساسية ولوازم الدورة الشهرية.



وحذر المكتب من أنه على الرغم من هذه الجهود، لا تزال احتياجات النساء والفتيات هائلة، مضيفاً: لقد خلفت الحرب دمارًا لا يمكن تصوره. وانتشر المرض والجوع وأصبح النظام الصحي في حالة خراب.

*قلة عدد المستشفيات العاملة بغزة

وقال إن 19 مستشفى فقط من أصل 35 مستشفى تعمل بشكل جزئي، مما يحرم النساء والفتيات، بما في ذلك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل، من الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة.

وأضاف البيان: لا يمكننا أن نقبل العودة إلى القيود الخانقة التي حددت هذا الصراع.

ودعا صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل عاجل جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ورفع الحصار والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق بحرية إلى غزة.

وأكد أن السلام الدائم والمساعدات المستمرة هي السبيل الوحيد لضمان حصول النساء والفتيات على الغذاء والمياه ولوازم النظافة والرعاية الصحية التي يحتجن إليها بشدة.

واستطرد قائلا: لقد تحملن الكثير بالفعل، وهن مرهقات ومصدومات يجب ألا يكون هناك عودة إلى الوراء.