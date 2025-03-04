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صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بأن الجامعة تواصل تنظيم القوافل المتكاملة التي يتم توجيهها إلى القرى الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والمشمولة بمبادرة "حياة كريمة".

ونظمت قافلة لخدمة أهالي قرية سلاقوس بمركز العدوة، ووقع الكشف الطبي وصرف الأدوية على 710 حالات.

وقال الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية ضمت 10 تخصصات هي: "الأطفال - الباطنة - العظام - المسالك - الجلدية - الصدر - الروماتيزم - النفسية - الأنف والأذن - الرمد"، بالإضافة إلى خدمات المعمل المرافق للقافلة لقياس السكر العشوائي مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال المتابعة.

ووقعت القافلة، الكشف الطبي على 710 مواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، وتم توزيع الأدوية بالمجان بالكامل من خلال فريق كلية الصيدلة.

وجرى تنظيم العديد من الندوات التوعوية الصحية عن التغيرات الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية للمراهقين، من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.