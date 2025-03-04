شددت الفنانة بدرية طلبة، أن الفنان محمد رمضان خلف فراغًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الجاري، مشيرة إلى أنه الوحيد القادر على جذب الجمهور للجلوس أمام التلفزيون كما يفعلون في مباريات كرة القدم.

وقالت خلال حوارها في برنامج «أسرار» المُذاع عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، إنها تحب العمل معه، مضيفة أنه عندما ترسل له رسالة؛ يرد عليها قبل أن تنتهي من كتابتها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتابعت: «محمد رمضان، بجلالة قدره، عندما يراني يشيلني زي العيل، يقول لي: يا وش الخير، متواضع وجميل، والناس هي التي خلته يعاند».

وأكدت أن أحدًا لم يستطع ملء الفراغ الذي تركه «رمضان» خلال موسم الدراما الحالي، قائلة: «محدش عرف يعمل زي محمد رمضان، إنه يقعد الناس قدام التلفزيون في المقاهي والبيوت زي مباريات الكورة».