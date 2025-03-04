وزير خارجية السعودية: نؤكد أهمية مساندة السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها بما في ذلك إدارة غزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن المملكة ترفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأضاف في كلمته خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في العاصمة الإدارية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنَّ المملكة ترفض المساس بهذه الحقوق سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين.

وشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن المعاناة غير المسبوقة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تستوجب تكاتف المجتمع الدولي للعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، وإعادة إعماره وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة على أرضه دون محاولة تغيير الواقع على الأرض.

وشدد على ضرورة إيجاد ضمانات دولية وقرارات أممية تفرض استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم تعرُّضه للعدوان مجددًا، وتحقيق الأمن والاستقرار في غزة وكل الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أهمية مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والوقوف إلى جانبها للقيام بمهامها بما في ذلك إدارة قطاع غزة وتوفير الخدمات الإنسانية لسكانه.

وتعقد القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.

كما تبحث القمة تولي دولة فلسطين مسئولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.