أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي: خطط تهجير الشعب الفلسطيني جريمة حرب

أكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي حسين ابراهيم طه، اليوم الثلاثاء، أهمية التحلي بروح التضامن والتعاون الإسلامي في مواجهة التحديات المتعلقة بالاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.

وعبر طه، في كلمة له بالقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، عن إدانته لكل التصريحات والخطط التي تهدف الى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيراً إلى أن هذا يمثل تطهيرا عرقيا وجريمة حرب إزاء القانون الدولي، وكذلك كل الاجراءات المتخذة بهدف القضاء على وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشار إلى أن التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية تدعو إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ووقف اطلاق مستدام وشامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي ووضع حد للمعاناة.

كما شدد على أهمية بدء عملية إعادة الإعمار والاعتراف بدولة فلسطين ودعم انضمامها كعضو كامل في الأمم المتحدة.