وفد البرلمان العربي يسلم الجنائية الدولية خطابا بشأن رفع دعوى ضد إسرائيل

التقى وفد البرلمان العربي، برئاسة النائب أحمد الجبوري نائب رئيس البرلمان العربي، و النائب ناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، بحضور سفير فلسطين لدى هولندا عمار حجازي، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم علي خان، والفريق القانوني المساعد له.

واستعرض وفد البرلمان العربي جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرار بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته، سلم وفد البرلمان العربي خطاب للمدعي العام للجنائية الدولية، من رئيس البرلمان العربي يؤكد به للمحكمة الجنائية الدولية بأن البرلمان العربي ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه، وسيسلمها للمحكمة في أقرب وقت ممكن.

كما قام وفد البرلمان العربي بالإعراب عن رغبة البرلمان في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية.

وكان البرلمان العربي قد شكل فريقًا ضم النائب أحمد الجبوري نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب ناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، والنائبة إحسان زهدي بركات عضو لجنة فلسطين، وذلك لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار خمسة عشر شهرًا من أكتوبر 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار.