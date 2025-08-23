استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على جنوب ووسط غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 19 مواطنا فلسطينيا، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنزلا في مخيم المغازي وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "مدفعية الاحتلال قصفت خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس ما أدى إلى استشهاد 17 مواطنا بينهم ستة أطفال ورضيعة وإصابة آخرين".

وأضافت أن "طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين".

وقال مستشفى العودة، إن "عددا من المواطنين أصيبوا جراء استهداف طائرات مسيرة لجيش الاحتلال شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط القطاع".

وأشار إلى "استقبال شهيدين و26 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية إثر قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، وتم تحويل تسع إصابات إلى مستشفى الأقصى لاستكمال تلقي العلاج".