الأسير الفلسطيني: ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن ستة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وهم: داود عدوان، وحسام الرزة، ومحمد طبنجة، وخالد فراج، وحسن العويوي، وعودة الحروب.

ولفت نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إلى أن أقدم الأسرى الأسير داوود عدوان (35 عاما) من بلدة العيزرية (ضواحي القدس) والمضرب عن الطعام منذ تاريخ الأول من مارس 2019، حيث يقبع في زنازين معتقل "النقب الصحراوي"، متزوج وله أربعة أطفال، وقضى سابقا في معتقلات الاحتلال ما مجموعه خمس سنوات.

كذلك يواصل الأسير حسام الرزة من محافظة نابلس إضرابه عن الطعام منذ تاريخ 19 مارس 2019، رفضا لاعتقاله الإداري الذي بدأ منذ تاريخ 17 أبريل 2018، وقضى الرزة سابقا في معتقلات الاحتلال ما مجموعه (18 عاما)، منها (11 عاما) في الاعتقال الإداري، ويقبع اليوم في عزل معتقل "ايشل"، علما أن له نجلا أسيرا وهو بدر الرزة ولا يزال موقوفا.

كما يواصل الأسير محمد طبنجة (38 عاما) من نابلس إضرابه عن الطعام منذ الخامس والعشرين من مارس 2019، علما أنه معتقل منذ 28 يونيو 2018 ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، وهو متزوج وأب لطفلين.

ومن بيت لحم أعلن الأسير خالد فراج (31 عاما) من مخيم الدهيشة إضرابه عن الطعام منذ عشرة أيام، كذلك ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 23 كانون الثاني 2018، ويقبع في معتقل النقب الصحراوي.

ومن محافظة الخليل أعلن الأسيران حسن العويوي، وعودة الحروب إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير عودة (32 عاما) وهو من بلدة دورا ومعتقل منذ شهر ديسمبر 2018 ويقبع في معتقل النقب الصحراوي وهو أب لستة أطفال. أما الأسير العويوي (35 عاما) معتقل منذ 15 يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وأيضا يقبع في معتقل النقب الصحراوي، وقضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.