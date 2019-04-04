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مقتل 62 شخصا في هجمات واشتباكات طائفية في بوركينافاسو

واجادوجو - د ب ا
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 1:54 م | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 1:54 م

أعلنت حكومة بوركينافاسو، اليوم الخميس، عن أن أكثر من 60 شخصا قتلوا في هجمات إرهابية واشتباكات طائفية في شمال البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال وزير الشؤون الإقليمية سيمون ساوادوجو، في التلفزيون الوطني في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن مسلحين مشتبه بهم قاموا باختطاف 9 أشخاص في المنطقة.

وأضاف بدون تقديم تفاصيل: "الإرهابيون قتلوا 32 شخصا، في حين لقي 30 آخرين حتفهم خلال اشتباكات طائفية".

وأدان الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، أعمال العنف، ودعى للتحلي بالهدوء والسلامة في هذه المنطقة المتاخمة لمالي والنيجر.

ويشار إلى أن شمال بوركينافاسو يعد ملاذا للمتشددين الإسلاميين من دول غرب إفريقيا ومنها مالي والنيجر.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن بوركينافاسو، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 20 مليون نسمة، واحدة من أفقر 10 دول في العالم.

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