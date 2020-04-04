كورونا حول العالم: الإصابات أكثر من مليون و117 ألفا والوفيات تتجاوز 59 ألفا

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم، أن عدد الإصابات بلغ أكثر من مليون و117 ألف حالة حتى صباح اليوم السبت.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و117 ألفا و880 حتى الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم السبت.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ 228994.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 59 ألفا و203 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 277475حالة إصابة و7402حالة وفاة، وتعافي 12994شخصا، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 119827 ألف حالة إصابة و14681 حالة وفاة وتعافي 19758، وبلغت حصيلة إسبانيا 119199 حالة إصابة و19758 حالة وفاة وتعافي 30513، وبلغت حصيلة ألمانيا من الإصابات 91159 والوفيات 1275 والتعافي 30513، وبلغت حصيلة فرنسا من الإصابات 82185 والوفيات 6507 والتعافي 14575.

فيما بلغت حصيلة الصين 81639 حالة إصابة و3326 حالة وفاة وتعافي 76755، وبلغت حصيلة إيران من الإصابات 53183 والوفيات 3295 والتعافي 17935.