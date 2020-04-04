رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: نسعى لتوحيد الجهود بين جميع الجهات لمساعدة المواطنين في مواجهة كورونا

قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاتحاد حريص على المشاركة، سواء من خلال التوعية أو دعم المواطنين والجمعيات وإمدادهم بالمستلزمات الطبية الوقائية، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منوهًا بوجود 57 ألف جمعية أهلية، و27 اتحاد إقليمي بجميع المحافظات.

وأضاف «عبدالقوي» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الاتحاد جهز مجموعة من المتطوعين لمشاركة وزارة الصحة في التوعية وتوصيل الأدوية لكبار السن، مشيرًا إلى لقاء الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأسبوع الماضي، مع جميع الجمعيات المركزية

والاتحاد العالمي والإقليمي للجمعيات الأهلية، للوقوف على إجراءات مواجهة فيروس كرورونا.

وذكر أن هناك عدد من المساعدات بالتنسيق بين الوزرارات والاتحادات والجمعيات، سواء من خلال توفير السلع الغذائية، أو المستلزمات الطبية، أو المطهرات والمعقمات، أو حتى المساعدات المالية، لتكثيف الحركة لدعم المواطنين، لافتًا إلى محاولة التنسيق مع صندوق تحيا مصر لتوحيد الجهود، بالإضافة إلى مساهمة بعض الجمعيات والأفراد في الصندوق.

وأشاد بالدور الكبير للأطباء وأطقم التمريض وجميع العاملين في الخدمات الطبية، للمحافظة على سلامة المواطنين، ذاكرًا أن المنظومة الصحية تقوم بواجبها على أكمل وجه، تحت إشراف عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزارات الصحة والتضامن والداخلية.

وأشار إلى أهمية تعاون الرئيس السيسي وهالة زايد، وزيرة الصحة، في التواجد مع الدول الأخرى، في توطيد العلاقات بين مصر والدول الأخرى.

ولفت إلى تدعيم الجمعيات المتواجدة في القرى لمساعدة المواطن في الأزمات كافة، موضحًا أنه طلب من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، القيام باجتماع عاجل مع مجلس إدارة صندوق دعم الأزمات الأهلية، لبحث تخصيص مبالغ مالية للفئات المتضررة.