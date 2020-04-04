نشر إبراهيم حمودة منتج مسلسل "أبو العروسة" ومؤلف العمل هاني كمال، استغاثة عبر حسابهما الشخصية على "فيسبوك" لإعادتهما من السعودية إلى مصر، بعد أن اضطرتهما الظروف للبقاء في بعد قرار وقف الحركة الملاحية والجوية.

وكتبا: "إلى من يهمه الأمر، إلى من يستطيع المساعدة، نحن 30 مصريا عالقون فى الرياض، كنا فى مهمة عمل منذ ١٥ فبراير الماضى لتصوير عمل درامى، ومنذ حظر التجول فى الرياض بتاريخ ٢٣ مارس، تم وقف التصوير ومن وقتها ونحن نحاول العودة إلى القاهرة".

وأضافا: "تواصلنا مع السيدة الفاضلة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والنقيب أشرف زكى، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد، والمتحدث باسم مجلس الوزراء الأستاذ هانى يونس ومعالى السفير المصرى فى السعودية أحمد فاروق، ونشكرهم جميعاً على سعيهم فى حل المشكلة ولكن لم يتضح حتى الآن تاريخ محدد للعودة مما يحملنا أعباء مادية ونفسية لا طاقة لنا بهما".

وتابعا: "نحن نعلم جيداً مدى صعوبة الظرف القائم على الجميع وما تبذله الدولة من جهد هائل فى إعادة جميع العالقين من كافة أنحاء العالم، ونتمنى أن نتمكن من العودة فى أقرب وقت وأن يحفظ الله أهلنا فى مصر ويحفظ البشر جميعاً ونتجاوز سوياً تلك المحنة سالمين، وخالص الشكر لكم جميعاً".