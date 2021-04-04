وزير الخارجية الأردني: عدد الأشخاص المعتقلين يتراوح من 14 إلى 16

قال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، إن عدد الأشخاص المعتقلين، أمس السبت، يتراوح عددهم بين 14 و16، بخلاف رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وأضاف ‏الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن المملكة نجحت في محاصرة التحركات وإيقافها وحماية أمن الأردن، بحرفية من الأجهزة الأمنية، قائلًا إن الدول العربية والشقيقة عبرت عن مواقفها في تثمين دور الأردن والحرص على أمنه واستقراره.

وشهد الأردن، أمس السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن بن زيد؛ لأسباب أمنية.

وأعرب عدد من الدول العربية، عن وقوفها إلى جانب الأردن وملكه في الخطوات التي يتخذها لحماية استقرار البلاد.