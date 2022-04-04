الولايات المتحدة تنشر صواريخ باتريوت في الفلبين

أفاد تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة نشرت نظام دفاع صاروخي أرض-جو «باتريوت» في الفلبين.

وقالت صحيفة «إنكوايرر» اليومية الفلبينية، إنّ هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة هذه الصواريخ كجزء من المناورات الحربية السنوية المشتركة.

وأضافت أنه تم نشر نظام صواريخ باتريوت في أباري بمقاطعة كاجايان الواقعة شمالي الفلبين مقابل جنوب تايوان.

وتجري الولايات المتحدة والفلبين، أكبر تدريبات عسكرية مشتركة على الإطلاق، عبر جزيرة لوزون (شمال) في الفترة من 28 مارس الماضي إلى 8 أبريل الجاري.

ويشارك حوالى 5100 من أفراد الجيش الأمريكى و 3800 جندى فلبينى فى التدريبات.

وتركز المناورة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «باليكاتان 2022» على الأمن البحري، والعمليات البرمائية، والتدريب بالذخيرة الحية، والعمليات الحضرية، والعمليات الجوية، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، والإغاثة في حالات الكوارث، وفقًا لسفارة الولايات المتحدة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وتدرب الجنود الأمريكيون والفلبينيون على عمليات هبوط مشتركة، وقفزات بالمظلات، وتدريبات على إطلاق النار بالذخيرة الحية.

وتعتبر الفلبين أحد أقدم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا.