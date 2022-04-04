نائب وزير الدفاع السعودي يؤكد حرص التحالف على إحلال الأمن والسلام في اليمن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز حرص التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على إحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان -خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية)- أن المملكة ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن البدء بهدنة لوقف العمليات العسكرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود (السعودية - اليمنية) التي تتماشى مع المبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل.

وقال إن السعودية تأمل في أن تسهم هذه الهدنة مع الجهود السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات (اليمنية-اليمنية) المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

من جهته، ثمن رئيس مجلس الوزراء اليمني الدعم المقدم والمستمر من السعودية الشقيقة للشعب اليمني في مختلف الظروف، والتزامها الدائم بمساندة جهود الحكومة، ودعم سيادة وأمن واستقرار اليمن، وأن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي في توفير احتياجات الحكومة اليمنية، وأن ذلك سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.