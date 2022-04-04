حققت هيئة الأوقاف المصرية أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر التاسع على التوالي حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 3/ 2022م حتى 31/ 3/ 2022م مبلغًا قدره (239,875,517) جنيهًا بزيادة قدرها (118,270,124) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي2020 /2021.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن ذلك بنسبة زيادة قدرها 97,3%، وبزيادة قدرها (153,429,231) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020 م بنسبة زيادة قدرها 177,5%.

واضافت الوزارة أن حققت هيئة الأوقاف حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2022م (1,429,419,001) جنيه بزيادة قدرها (237,122,750) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021 م وبنسبة زيادة قدرها 19,9%، وبزيادة قدرها (470,008,505) جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020 وبنسبة زيادة قدرها 49%.

ويعقد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا مع جميع قيادات هيئة الأوقاف غدا الثلاثاء، لبحث مزيد من سبل تنمية أرباح وإيرادات الهيئة، في إطار دور الوزارة في خدمة الوقف وحسن استثمار أعيانه، وصرف عوائده في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين.