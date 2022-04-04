قال الفنان حمادة هلال، إنه كان مترددًا في تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «المداح»، لافتًا إلى أن الجزء الأول كان مفاجأة كبيرة، وكان يتمنى أن يكون الجزء الثاني مختلفًا تمامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الأحد، أن السكة الجديدة في الموسم الثاني مختلفة، متابعًا: «ورطة صابر والعالم الذي يشغل به أناس، موضوع صعب والعمل فيه صعب، وهو ما حمسني للمشاركة فيه».

وأشار إلى أن «صابر» (الشخصية التي يقدمها بالمسلسل)، حرق الكتب وخرج بعدوان تدعى «حرب الشياطين» في الجزء الأول، مضيفًا: «عمل غلطة كبيرة إنه لما خرج لم يخرج بهدوء، وإنما طريقة خاطئة وعدوان وليس البر والتقوى».

وذكر أن هناك بعض الكتب التي تدل إلى الطريق وكتب تقطع الطريق في السحر، معقبًا: «الموضوع شعرة لأن هناك من يستخف بعقول الناس، الرسالة الأساسية مرتبطة بعدم التفكير في تلك السكة، ومن ينقذ الإنسان هو الله سبحانه وتعالى».

وعن تعرضه للسحر، أجاب: «لا أركز في تلك المسألة، أعلم أناس حدثت له مشكلة، وخاصة أن النفوس الضعيفة والحقد تجعل للإنسان عدو، وأؤمن بأن الله هو الحافظ لأن السحر مذكور في القرآن، أما الألعن من السحر هو الحسد».

وتوجه بالشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسبب مساعدتهم في إصدار التصريح الخاص بفتح مقام أبو الحسن الشاذلي، مختتمًا: «عملنا البدع عشان نوصل هناك، هناك أسطورة ومجهود كبير في الحلقات المقبلة ومفاجآت أخرى».

ويخوض النجم حمادة هلال، سباق رمضان 2022 الدرامي، بمسلسل «المداح.. أسطورة الوادي»، وتدور أحداث المسلسل في أجواء من الإثارة والتشويق، ويأتي استثمارا لنجاح الجزء الأول الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.