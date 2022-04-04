الحماية المدنية تسيطر على حريقين دون إصابات بالجيزة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريقين نشبا داخل مطعم بدائرة قسم شرطة الوراق، ومصنع للمنتجات الورقية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة أكتوبر، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغين منفصلين بنشوب حريقين نشبا داخل مطعم فلافل بشارع القاهرة من أرض الجمعية بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة، وحريق داخل مصنع شهير للمنتجات الورقية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومه بسيارات الإطفاء لكل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وسيطرت القوات على الحريقين، دون وقوع إصابات.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النييابة التحقيقات.