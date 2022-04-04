رئيسة وزراء مولدوفا تدعو إلى مساعدة أوروبية لاستيعاب المهاجرين

دعت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا اليوم الاثنين، إلى مساعدة بلادها في التعامل مع تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ومواجهة العدد المتزايد من الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء إلى ذلك البلد.

وقالت جافريليتا اليوم الاثنين، في منتدى أوروبا المرتبط بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية قبيل عقد مؤتمر المانحين في برلين، إن مستقبل مولدوفا يكمن في أوروبا قوية وموحدة كجزء من عالم حر.

وأضافت أن حكومة بلادها ستقوم بتحديث الدولة ومكافحة الفساد وخلق فرص للاستثمار ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضحت جافريليتا أن مولدوفا تحتاج إلى مساعدات لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحفاظ عليه.

وقالت إنه من بين أكثر من 390 ألف لاجئ حرب من أوكرانيا جاءوا إلى مولدوفا، تمكن نحو 100 ألف شخص من الحصول على لجوء دائم في البلاد، وأن نحو نصف هذا العدد من الأطفال.