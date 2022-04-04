تيجريس أونال يفوز على تيخوانا ويتصدر الدوري المكسيكي

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فاز فريق تيجريس أونال على ضيفه تيخوانا 2 -0 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، الإثنين ضمن منافسات الدوري المكسيكي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز سانتوس لاجونا على باتشوكا 3 / 1 وتعادل ليون مع كويريتارو 1/1.

وسجل هدفي تيجريس أونال كل من خوان فيجون وأندري بيير جيجناك في الدقيقتين 59 و74.

ورفع تيجريس أونال رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تيخوانا عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية ، فاز سانتوس لاجونا على باتشوكا 3 / 1.

وسجل أهداف سانتوس لاجونا بريان لوزانو في الدقيقة 42 من ركلة جزاء وهارولد بريسيادو وجوردان كاريلو في الدقيقتين 51 و75، فيما سجل هدف باتشوكا نيكولاس إيبانيز في الدقيقة 82.

وتوقف رصيد باتشوكا عند 25 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع سانتوس لاجونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل ليون مع كويريتارو 1/1.

وتقدم كويريتارو بهدف سجله بابلو باريرا في الدقيقة 44 وتعادل ليون عن طريق أنخيل مينا في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد سانتياجو أورمينيو، لاعب ليون، في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ورفع ليون رصيده إلى19 نقطة في المركز السادس كما رفع كويريتارو رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.