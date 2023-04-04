فنلندا تصبح العضو الـ31 في حلف الناتو اليوم

من المقرر أن تنضم فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، لتصبح العضو الـ31 في الحلف، بعد التغلب على معارضة تركيا.



وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، إن الحلف سوف يحتفل بانضمام فنلندا من خلال مراسم رفع العلم "في يوم جيد من أجل أمن فنلندا وأمن الشمال، وبالنسبة للناتو بأكمله".



ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل لمدة يومين في مقر الحلف لمناقشة الحرب الأوكرانية. ويتزامن الاجتماع مع الذكرى السنوية الـ74 لتأسيس الحلف.



وكانت فنلندا قد تقدمت بطلب للانضمام لعضوية الحلف مع السويد في مايو 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن طلبها واجه عراقيل بسبب معارضة أنقرة لانضمام السويد.



ومازال ينتظر طلب السويد تصديق تركيا، بسبب عدة نقاط عالقة، من بينها مخاوف أنقرة بسبب ما تصفه بافتقار التعاون في مجال محاربة الإرهاب.



ويشار إلى أنه يتعين على جميع دول الناتو الموافقة بالإجماع على انضمام الدول الجديدة. وبعد أشهر من المباحثات بوساطة من الناتو، صوتت تركيا لصالح انضمام فنلندا للناتو الأسبوع الماضي.



وسوف يعقب مراسم انضمام فنلندا للناتو اليوم الثلاثاء اجتماع للجنة الناتو-أوكرانيا، وهى منتدى رفيع المستوى يضم وزراء من الحلف لمناقشة التعاون مع كييف. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.



ويعقد اجتماع لجنة الناتو-أوكرانيا لمناقشة اعتراضات من جانب المجر. وقد اتهمت بودابست أوكرانيا بعدم احترام حقوق اللغة المجرية لأقلية الترانسكارباثيان العرقية.



يشار إلى أن المجر، مثل تركيا، لم تصدق بعد على انضمام السويد للناتو.