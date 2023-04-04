أجواء رمضانية ورسالة إنسانية في يوم المساجد المفتوحة بإيطاليا

احتفلت الجالية المصرية في إيطاليا، اليوم، بيوم المساجد المفتوحة في تورينو، كيوم من ايام رمضان وسط أجواء من البهجة والسعادة.



اقيمت الاحتفالية تحت رعاية مجلس مدينة تورينو والأمن الوطني، وفي حضور ومشاركة الوزير المفوض نائبة عن عمدة مدينة تورينو كيارا فولييتا، وناديه كونتتشؤللي زعيم الحزب الديموقراطي بمجلس المحافظة التشريعي، وايضا إيني مارتا عضو المجلس التشريعي بالدائرة السابعة.



والندوة الدينية والدروس التثقيفية للمسلمين وغير المسلمين في مدينة تورينو بالشمال الإيطالي، كان الإفطار الجماعي الذي أعده مركز مكة لرواده ولجمهور المدينة، فكان الحضور جيد، ما بين أطفال المدارس، وشباب الجامعات وبعض المسئولين بإقليم البيمونتي بالشمال الإيطالي.



وقال د. إبراهيم يونس أمين عام برنامج إعداد المهاجر بالشمال الإيطالي، إن الحدث الرمضاني ويوم المساجد المفتوحة في تورينو، لقاء سنوي، يهدف إلى التقارب والتعارف وتبادل التهاني، احتفالا بالشهر الكريم، لتعيش الجالية المسلمة رونق وبهجة شهر رمضان المبارك.