محافظ القليوبية يزور مؤسستي أيتام للبنين والبنات للاطمئنان عليهم وتقديم الهدايا

زار محافظ القليوبية، عبد الحميد الهجان، يرافقه خالد عبد العليم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد مرعي، رئيس مدينة بنها، وولاء صلاح الدين، مدير وحدة التواصل الاجتماعي، مؤسسة البنين ومؤسسة البنات بمدينة بنها، احتفالا بعيد اليتيم وللاطمئنان على الأطفال وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وبحث مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها.

وخلال الزيارة التقى المحافظ، بالأطفال وحرص على الجلوس معهم والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المؤسسة، كما اطمأن من المسئولين على توافر كل الإمكانات والتجهيزات ووسائل الترفية التي يحتاج إليها الأطفال موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كل متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم وحقهم في الرعاية وتلبية احتياجاتهم.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكل الجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل إدماجهم في المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم، لافتًا إلى أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم واجب وفرض على جميع فئات المجتمع، ما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد سعادته بالمشاركة في هذه الفعاليات الإنسانية التي يتواجد فيها أطفالنا وأبناؤنا، لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، مشيرا إلى أن كفالة اليتيم ورعايته من المبادئ الأساسية والقيم النبيلة التي حثت عليها كل الأديان السماوية، ودعت إلى الاهتمام وتوفير الرعاية لهم.

وشدد على أهمية رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم باعتبارهم جزء هام من المجتمع ورعايتهم حق أصيل على جميع الفئات.

وأشار المحافظ إلى أن رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ورعايتهم وتربيتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، ويصبحوا سواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعا، فضلا عن أنه عمل وطني وإنساني في المقام الأول، مؤكدا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا.