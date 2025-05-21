محاولات سعودية لخطف ثلاثي ليفربول

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن هناك مساعي سعودية للتعاقد مع لثاثي هجوم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وسبق أن ارتبط عدة لاعبين ضمن قائمة ليفربول بالانتقال للدوري السعودي، وذلك في ظل مساعي الأندية السعودية لتعزيز صفوفها بنجوم جدد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت – ألمانيا" أن هناك اهتمام سعودي بالتعاقد مع كل من الأوروجواياني داروين نونيز، والبرتغالي ديوجو جوتا والكولومبي لويس دياز، للتعاقد معهم خلال الفترة المُقبلة.

وارتبط اسم نونيز بالرحيل عن ليفربول في ظل تراجع مشاركته، علاوة على تراجع مستواه أيضا مع الفريق الإنجليزي، بينما يحيط الغموض بمستقبل جوتا، فيما سبق أن تلقى دياز بعض العروض للرحيل دون حسم مصيره.

يأتي ذلك بعد فشل الأندية السعودية في التعاقد مع محمد صلاح نجم وهداف الليفر في وقت سابق، حيث كان اللاعب قد جدد تعاقده مع ناديه ليستمر مع الريدز فترة أطول.