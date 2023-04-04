تواصل فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية في 3 مدن بشمال سيناء

نظم فرع ثقافة شمال سيناء فعاليات ثقافية وفنية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد وضاحية السلام و30 يونيو ضمن ليالي رمضان.

وشهدت قاعة مسرح المدينة الشبابية بالعريش مشاركة ثقافة شمال سيناء فى احتفال يوم اليتيم بالتعاون مع محافظة شمال سيناء "وحدة حماية الطفل" بعروض فنية متنوعة ومسرح عرائس لفريق مواهب الفرع، تدريب كابتن مدحت نجيب، حضر الاحتفال أشرف المشرحانى مدير عام الفرع، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية لمحافظة شمال سيناء.

ونظم قصر ثقافة العريش محاضرة ثقافية بعنوان "استقبال شهر الرحمة" للشيخ محمد السيد عوض الله و الشيخ أحمد على وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ومديرية الثقافة وتحدثوا فيها عن كيفية استقبال الشهر الكريم، وفضائله، وفضل الصيام، ومبطلات الصيام، وفى نهاية المحاضرة دار حوار بين الزائرين حول شهر رمضان الكريم، أدارها مدير القصر الفنانة إيناس سمير، كما عقدت مكتبة ضاحية السلام ورشة إبداع فنى لرواد المكتبة لعمل فانوس رمضان من ورق الناصبيان والفوم والسلوفان والإكسسورات بنظام القص واللزق، بتوجية من مدير المكتبة إسماعيل رضوان.

وعقد قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبدالسميع نوفل محاضرة ثقافية بعنوان "القرآن في رمضان" تمت بقرية أبو شلة التابعة لمدينة بئر العبد، وتحدث محمود عيد عن فضل قراءة القرآن وبخاصة في شهر رمضان الكريم، أدارها إبراهيم القطاوي مسئول النشاط، كما عقد قصر ثقافة الشيخ زويد محاضرة ثقافية بعنوان "الكاظمين الغيظ" حاضرها الشيخ سعيد محمد سليمان، ادارها أشرف خيرت مدير القصر

وعقد بيت ثقافة ٣٠ يونيو ورشة فنية إبداعية، ابدع فيها رواد البيت لميس جمال، جنى شريف، سليمة على، حسن سالم، محمود عماد، حبيبة على، حسن جمال، على عماد، حسين جمال، فى عمل فانوس رمضان واستخدم فيه الفوم بنظام القص واللزق وبعض الإكسسوارات، بتوجية من مدير البيت سليمان منصور، ونجيب سويلم مسئول النشاط.

جاءت الفعاليات في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة "ليالى رمضان الثقافية في كل مكان"، التي تتواصل حتى يوم ٢٢ رمضان، ينظمها فرع ثقافة شمال سيناء بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، كما يقدم به عدد كبير ومتنوع من العروض الفنية والأمسيات الشعرية والبرامج الثقافية وورش الأطفال والمرأة، تحت رعاية الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة.