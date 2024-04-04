لطفي الزعبي يحرج نجوم الكرة العرب في برنامج ملعبنا

بدأ مقدم البرامج الأردني المعروف لطفي الزعبي تقديم برنامجه الرياضي الجديد على شاشة قناة المشهد الإماراتية، الذي يحمل عنوان "ملعبنا" حيث يستضيف فيه أبرز النجوم في عالم كرة القدم في الوطن العربي.

استضاف الزعبي في الحلقة الأولى من البرنامج مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق حيث واجهه بكل الاتهامات والشائعات التي ترتبط به مثل تغوله على حق إخوته في إرث والدهم، ومحاولته الحصول على قمصان للمنتخب قبل كأس العالم 2018 دون وجه حق، ما تسبب في انفعال نجم المنتخب المصري السابق، قبل أن يختم الحلقة برسالة وجهها الى محمد صلاح قائلا "أنا الأسطورة الحقيقية يا صلاح" باعتبار أنه أول لاعب مصري ينجح في تجربته الاحترافية في أوروبا حينما احترف لفترة في نادي بيرامار البرتغالي.

ويعد "ملعبنا" باكورة برامج البودكاست الرياضية في الوطن العربي ويساير التوجه الجديد لعديد القنوات العربية المتخصصة في اقتحام عالم البودكاست ومحاولة جذب متابعيه الذين يقدر عددهم بعشرات الملايين في جميع أنحاء العالم العربي.

يتميز برنامج الملعب بالبساطة وخفة الدم حيث يسعى الزعبي لجر ضيوفه خارج دائرة الاسئلة التقليدية والنمطية، والدخول بهم إلى مناطق لا يعرفها الجمهور عنهم في قالب لا يخلو من الطرافة، ومن أمثلة ذلك استضافة نجم كرة السلة الأردنية اشرف سمارة حيث طلب منه الزعبي تسمية أعز صديق له، ثم بعدها سأله لو اتصلت به هاتفيا لتطلب منه اقتراض 5 آلاف دولار فهل سيوافق؟! ودفعه بالفعل بالاتصال بصديقه لكن المفاجاة أن الصديق بعدما سمع الطلب تظاهر بأن الصوت غير واضح وأنه لا يسمعه بشكل جيد وانتهى الاتصال بخيبة أمل ضيف الحلقة؟

ويعد الزعبي واحد من أكثر مقدمي البرامج العرب تأثيرا وحضورا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن بدأ مسيرته المهنية من التلفزيون الاردني عام 1988، ثم انتقل الى قناة الجزيرة بين عامي 1998 و2003 قدم خلالها العديد البرامج الرياضية إلى جانب تقديمه لنشرة الأخبار الرياضية، قبل انتقاله للعمل في قناتي "العربية" و"MBC"، حيث تميز في تقاريره المصورة خلال كأس العالم عام 2010، ليفوز بجائزة الاهرام الرياضي لأفضل برنامج وثائقي رياضي خاص عن البطولة.