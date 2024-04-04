وزير خارجية أوكرانيا: كييف بحاجة إلى صواريخ باتريوت

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الخميس، إن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ باتريوت أرض جو للدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية.

وأضاف كوليبا، بعد تهنئة أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف، "لا أريد إفساد الحفل، لكن رسالتي الرئيسية اليوم ستكون صواريخ باتريوت."

وقال كوليبا "إن إنقاذ حياة الأوكرانيين، وإنقاذ الاقتصاد الأوكراني، وإنقاذ المدن الأوكرانية، يعتمد على توافر منظومات صواريخ باتريوت وغيرها من منظومات الدفاع الجوي في أوكرانيا. نحن نتحدث عن صواريخ باتريوت لأنها المنظومة الوحيدة التي يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية".