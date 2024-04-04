 إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم - بوابة الشروق
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إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 4:55 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 4:55 ص

أصيب 17 شخصا، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا مأمور قسم شرطة سنورس، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن و11 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة نتيجة السرعة الزائدة، وتسبب ذلك في إصابة 17 شخصا بإصابات متوسطة إلى بسيطة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

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