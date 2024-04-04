تقرير: متهم في محاولة انقلاب بألمانيا يعترف بإجراء استكشاف عام لمبنى البرلمان

قبل أسابيع قليلة من محاكمة مجموعة يشتبه في تخطيطها لانقلاب على نظام الحكم في ألمانيا، تحدث أحد المتهمين علنا لأول مرة عن بعض الادعاءات.

وفي تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية، أكد الجندي السابق في الجيش الألماني ماكسيميليان إي، عبر محاميته، إجراء "استكشاف عام" لمبنى الرايخستاج الذي يضم البرلمان في برلين، نافيا في المقابل التخطيط لاقتحام المبنى.

وأطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على الأجوبة التي كتبتها المحامية إيلكا لانج-زايفرت ردا على أسئلة المجلة. وبحسب المجلة، أضافت المحامية على الأجوبة ملاحظة: "الإجابات معتمدة من موكلي وتمثل وجهة نظره بالكامل".

ماكسيميليان إي. هو واحد من 9 متهمين من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت اعتبارا من 21 مايو المقبل. ويتهم مكتب المدعي العام الاتحادي المجموعة، التي ألقي القبض عليها نهاية عام 2022، بالانتماء إلى منظمة إرهابية أو دعمها، والتي يُشتبه في أنها كانت تنوي القضاء بالقوة على نظام الدولة في ألمانيا.

ويتهم الادعاء ماكسيميليان إي. باستكشاف مبنى البرلمان (بوندستاج) في عام 2021 بصفته عضو مؤسس للمجموعة رفقة اثنين آخرين من المتهمين والنائبة السابقة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بيرجيت مالزاك-فينكمان. وبحسب بيانات الادعاء، خططت المجموعة لدخول مبنى الرايخستاج في برلين مع مجموعة مسلحة من أجل اعتقال نواب في البرلمان.

وأوضح ماكسيميليان إي. عبر محاميته ردا على أسئلة "شتيرن" حول تفقد البوندستاج في الأول من أغسطس 2021: "كان هذا استكشافا عاما من قبل السيد إي. لخيار كان مأخوذا في الاعتبار في الأصل، وهو احتمال مُسائلة برلمانيين أو مسئولين في الحكومة"، وذلك فيما يتعلق بالارتباط بشبكة مزعومة للاستغلال الجنسي للأطفال.

وأوضحت المحامية أن "اقتحام الرايخستاج باستخدام قوات عسكرية لم يكن مخططا له أبدا، لأنه تصرف لا طائل منه سياسيا".