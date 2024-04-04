وزير الدفاع الأمريكي يطالب إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين

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تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، الأربعاء؛ لمواصلة حوارهما المنتظم حول الجهود الأمريكية والإسرائيلية لضمان هزيمة حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون).

وأعرب أوستن عن غضبه من الغارة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، بمن فيهم مواطن أمريكي.

وشدد أوستن على الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة على الفور لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة بعد إخفاقات التنسيق المتكررة مع جماعات الإغاثة الأجنبية.

وحث أوستن جالانت على إجراء تحقيق سريع وشفاف، ومشاركة نتائجه علنا، ومحاسبة المسؤولين.

وذكر أوستن أن هذه "المأساة" عززت القلق المعرب عنه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح جنوب قطاع غزة، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى ضمان إجلاء المدنيين الفلسطينيين وتدفق المساعدات الإنسانية.

كما أثار أوستن الحاجة إلى رؤية زيادة سريعة في المساعدات القادمة عبر جميع المعابر في الأيام المقبلة، لا سيما إلى المجتمعات في شمال غزة المعرضة لخطر المجاعة.

وكرر أوستن دعم الولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل ضد مجموعة من "التهديدات الإقليمية".